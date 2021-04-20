الاتحاد الإفريقي ناعيًا ديبي: أحد الأبطال الساعين إلى قارة آمنة ومستقرة
إثيوبيا - (أ ش أ)
أثنى الاتحاد الافريقي اليوم الثلاثاء، على دور رئيس تشاد الراحل ادريس ديبي في تعزيز أجندة الاتحاد الأفريقي لتعزيز السلام والأمن، مشيراً إلى أنه كان داعمًا قويًا لجهود الاتحاد لتهيئة بيئة من الأمن والاستقرار لا سيما داخل منطقة الساحل.
وأعرب بيان الاتحاد الافريقي عن التضامن مع حكومة وشعب جمهورية تشاد خلال هذا الوقت "العصيب"، لينضم إليهم في الحداد على فقدان أحد الأبطال الأفارقة الساعين إلى قارة آمنة ومستقرة.
كما أعرب الاتحاد الأفريقي عن أعمق تعازيه لأسرة جمهورية تشاد وشعبها في وفاة الرئيس ادريس ديبي.
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