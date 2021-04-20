متأثرًا بإصابته خلال معارك.. مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي

وكالات:

أعلن الجيش التشادي وفاة الرئيس المنتخب إدريس ديبي متأثراً بجروح أُصيب بها خلال اشتباكات مع المتمردين في شمال البلاد، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش التشادي.

وقال المتحدث الجنرال عزم برماندوا أجونا، في بيان تُلي عبر تلفزيون تشاد، إن "رئيس الجمهورية لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة". وأضاف: "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد".

وجاء مقتل ديبي الذي حكم تشاد بقبضة حديدية منذ 3 عقود، غداة إعادة انتخابه لولاية سادسة بحصوله على 79,32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل، حسبما أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في تشاد، أمس الاثنين.

وكانت تلك الانتخابات قاطعها كبار قادة المعارضة احتجاجًا على جهود ديبي لتمديد حكمه المستمر منذ 30 عامًا.

وقال المتحدث باسم الجيش، الجنرال عزم برماندوا أغونا، في بيان تلي عبر التلفزيون التشادي، إن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة"، مضيفا "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد في الثلاثاء 20 أبريل 2021

وقبل أسبوع توغل متمردو "جبهة التناوب والتوافق في تشاد"، وهي مجموعة سياسية عسكرية تشادية معظم أعضائها من أفراد قبائل الغوران الصحراوية في شمال البلاد. وأعلنت الثلاثاء التحرير الكامل لمنطقة تيبستي في الشمال.