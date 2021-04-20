متأثرًا بإصابته خلال معارك.. مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي

12:56 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
متأثرًا بإصابته خلال معارك.. مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي

إدريس ديبي رئيس تشاد

وكالات:

أعلن الجيش التشادي وفاة الرئيس المنتخب إدريس ديبي متأثراً بجروح أُصيب بها خلال اشتباكات مع المتمردين في شمال البلاد، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش التشادي.

وقال المتحدث الجنرال عزم برماندوا أجونا، في بيان تُلي عبر تلفزيون تشاد، إن "رئيس الجمهورية لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة". وأضاف: "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد".

وجاء مقتل ديبي الذي حكم تشاد بقبضة حديدية منذ 3 عقود، غداة إعادة انتخابه لولاية سادسة بحصوله على 79,32 % من الأصوات في الاقتراع الرئاسي الذي جرى في 11 أبريل، حسبما أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في تشاد، أمس الاثنين.

وكانت تلك الانتخابات قاطعها كبار قادة المعارضة احتجاجًا على جهود ديبي لتمديد حكمه المستمر منذ 30 عامًا.

وقال المتحدث باسم الجيش، الجنرال عزم برماندوا أغونا، في بيان تلي عبر التلفزيون التشادي، إن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة"، مضيفا "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد في الثلاثاء 20 أبريل 2021

وقبل أسبوع توغل متمردو "جبهة التناوب والتوافق في تشاد"، وهي مجموعة سياسية عسكرية تشادية معظم أعضائها من أفراد قبائل الغوران الصحراوية في شمال البلاد. وأعلنت الثلاثاء التحرير الكامل لمنطقة تيبستي في الشمال.

إدريس ديبي رئيس تشاد وفاة رئيس تشاد الجيش التشادي

الخبر التالى:

بيسكوف: روسيا لم تكن البادئة بتوتير العلاقات مع الغرب
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 217186

    عدد المصابين

  • 163812

    عدد المتعافين

  • 12778

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141975529

    عدد المصابين

  • 120506024

    عدد المتعافين

  • 3031891

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قرار وزاري بتحديد الأعمال التي لا يجوز فيها تشغيل النساء- يطبق غدا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا