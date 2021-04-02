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رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يشهد مراسم حلف يمين رئيس النيجر

04:07 م الجمعة 02 أبريل 2021
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يشهد مراسم حلف يمين رئيس النيجر

موسى فقي محمد

أديس أبابا - أ ش أ

يشهد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد مراسم حلف يمين رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، إنه في زيارة إلى النيجر للمشاركة في مراسم حلف يمين الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأضاف فقي - في تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر": "أتواجد اليوم في العاصمة نيامي لحضور حفل أداء اليمين رئيس المنتخب محمدبازوم، والذي يمثل أيضًا أول انتقال ديمقراطي للسلطة في النيجر".

هذا المحتوى من

Asha
موسى فقي محمد مفوضية الاتحاد الأفريقي أديس أبابا النيجر

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