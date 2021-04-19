الكرملين: بوتين أثار خلال مكالمته مع بايدن محاولة انقلابية مزعومة في بيلاروسيا

07:10 م الإثنين 19 أبريل 2021
الكرملين: بوتين أثار خلال مكالمته مع بايدن محاولة انقلابية مزعومة في بيلاروسيا

فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ)

أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محاولة مزعومة للاستيلاء على السلطة في بيلاروسيا خلال مكالمة أجراها مع نظيره الأمريكي جو بايدن، في الوقت الذي يتهم فيه الجانبان بعضهما البعض بالتدخل في شؤون دول أوروبا الشرقية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله للصحفيين اليوم الاثنين، إن بوتين بحث مؤامرة الانقلاب، التي تقول روسيا إنه تم تدبيرها بالتشاور مع الولايات المتحدة، خلال مكالمة الأسبوع الماضي مع بايدن.

وقال مكتب الأمن الاتحادي الروسي مطلع الأسبوع الجاري إنه ساعد جهاز الاستخبارات في بيلاروس "كي جي بي" في اعتقال رجلين خططا للقيام بانقلاب عسكري في بيلاروس أقرب حلفاء روسيا. ويزعم أن أحد الرجلين كان على اتصال مع الولايات المتحدة وبولندا قبل الاجتماع.

فلاديمير بوتين بيلاروسيا روسيا ديمتري بيسكوف جو بايدن

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