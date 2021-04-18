مقتل وإصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

11:24 م الأحد 18 أبريل 2021
مقتل وإصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

إطلاق نار

نيويورك - (د ب أ)

قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في وقت مبكر اليوم الأحد في كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية في حانة مشهورة بين طلبة جامعة محلية، حسبما قالت الشرطة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا عن إدارة شرطة كينوشا قولها إن الشرطة تحركت فور تلقيها بلاغ بالحادث الذي وقع قبل الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد ووجدت عددا من ضحايا إطلاق نار. وتم الإعلان عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين يتم علاجهم بالمستشفى من "إصابات خطيرة".

ولا يزال مشتبه به، وصف بأنه رجل أسود يزيد طوله على ستة أقدام ويرتدي قميصا من النوع الثقيل بغطاء للرأس فاتح اللون، هاربا.

وقال السيرجنت ديفيد رايت في بيان إننا "لا نعتقد أن هناك تهديدا للمجتمع في الوقت الحالي" واصفًا إطلاق النار بأنه "مستهدف ومعزول".

إطلاق نار نيويورك ولاية ويسكونسن أمريكا

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