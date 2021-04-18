العراق: صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تضم متعاقدين أمريكيين

07:55 م الأحد 18 أبريل 2021
العراق: صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية تضم متعاقدين أمريكيين

قاعدة بلد الجوية بالعراق

بغداد - (أ ف ب)

سقطت 5 صواريخ مساء اليوم الأحد على قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أمريكيين والواقعة شمال العاصمة العراقية، استهدف اثنان منها على الأقلّ منشآت شركات أمريكية. وأوضح مسؤولون عراقيون أن صواريخ الكاتيوشا سقطت في منطقة القاعدة الجوية التي تضم متعاقدين أمريكيين وأنه لم يسجل قتلى أو جرحى حتى الآن.

أفاد مصدر أمني الأحد عن استهداف قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أمريكيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد بخمسة صواريخ، سقط اثنان منها على الأقلّ على منشآت شركات أمريكية.

الوتتمركز في قاعدة بلد طائرات من نوع أف-16 يهتمّ بصيانتها عدد من الشركات التي يعمل بها عراقيون وأجانب في المكان، سقط منهم عراقي جريحًا خلال هجوم مماثل على القاعدة في 21 فبراير.

وأوضح المسؤولون أن صواريخ الكاتيوشا سقطت في منطقة القاعدة الجوية التي تضم متعاقدين أمريكيين وأنه لم يسجل قتلى أو جرحى حتى الآن.

ولم تتبنى أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن بحسب مسؤولين عراقيين فإن جماعات مسلحة مدعومة من إيران أعلنت مسؤوليتها عن حوادث مماثلة فيما مضى.

هذا المحتوى من

قاعدة بلد الجوية العراق بغداد أمريكا

الخبر التالى:

الخارجية الروسية تستدعي سفير التشيك بعد قرار براغ طرد دبلوماسيين روس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 215484

    عدد المصابين

  • 162714

    عدد المتعافين

  • 12694

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 141264686

    عدد المصابين

  • 119879311

    عدد المتعافين

  • 3022247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"الحصيلة الرسمية".. الصحة تعلن أعداد وفيات وإصابات حادث قطار طوخ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا