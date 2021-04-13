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السودان يشيد بالدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي للحكومة الانتقالية

02:59 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
السودان يشيد بالدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي للحكومة الانتقالية

الدكتور الهادي إدريس

الخرطوم - أ ش أ

أشاد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس، بالدعم الكبير الذي ظل يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية.

وأطلع الدكتور الهادي إدريس، سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الخرطوم على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية بالسودان وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة.

وأوضح السفير دانيل ويس نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، في تصريح صحفي، أن اللقاء كان مثمرا وبناء، مضيفا أنه نقل خلاله لعضو مجلس السيادة تهاني الاتحاد الأوروبي للحكومة الإنتقالية على التقدم الذي تحقق في مجالي السلام والاقتصاد، عبر إتفاق جوبا لسلام السودان وتوحيد سعر صرف الجنيه السوداني.

وأكد نائب رئيس البعثة، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للحكومة الإنتقالية سياسيا وإقتصاديا، مشيرا إلى أن اللقاء تناول الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة السودانية لمؤتمر باريس القادم الذي سيركز على القضايا السياسية والإغاثة.

وقال إن الاتحاد الأوروبي حث الحكومة على إسراع الخطى لتكوين المجلس التشريعي خلال الأشهر القليلة القادمة.

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الهادي إدريس الاتحاد الأوروبي سفراء الاتحاد الأوروبي

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