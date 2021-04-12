شكري: مصر أبدت مرونة كبيرة اتصالا بسد النهضة.. والأمر وجودي لدولتي المصب

القاهرة- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن بلاده تسعى على مدار العقد الماضي للتوصل الى حل بخصوص سد النهضة من خلال عملية تفاوضية وبذلت جهودا كبيرة في هذا الشأن وابدت مرونة كبيرة متصلة بهذا الموضوع مراعاة للمصالح الاثيوبية والسودانية وتحقيق مصالح كافة الاطراف بشكل متساو ودون الاضرار بدولتي المصب او الانتقاص من حصتهما المائية.

واضاف هذا الامر وجودي بالنسبة لدولتي المصب ولا يمكن ان يتم التعامل معه في اطار المفاوضات عندما يتخذ احد الاطراف اجراءات احادية اذ ان الاجراءات الاحادية لا تستقيم مع الوصول الى حلول ولا تستقيم مع استمرار المفاوضات لأنها تقوض من هذه المفاوضات ولا تجعل لها مضمونا نستطيع ان نسير عليه.

وقال شكري - ردا على اسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم الاثنين مع نظيره الروسي سيرجى لافروف – " روسيا لها القدرة في اطار علاقاتها الثنائية، لان تؤكد لكافة الاطراف رايها في هذا الامر لضرورة التوصل الى حل لأننا نجد ان المسار الأفريقي الذى اعتمدنا عليه والذى آتى اتصالا بلجوء مصر الى مجلس الامن العام الماضي للأسف يتعثر نظرا للتعنت الإثيوبي.

وأضاف: "نعول على العلاقات التى تربط روسيا بالدول الثلاث وقدرتها بما لديها من تاثير ومركز دولى مرموق، لان تدفع نحو الامتناع عن اتخاذ اجراءات احادية تفرغ الاساس وهو التوصل الى حل من خلال المفاوضات التي تبدى مصر بوجود ارادة سياسية قوية لديها لتحقيق هذا الامر".

وقال شكري انه وجد من نظيره الروسي خلال المباحثات تفهما لأهمية قضية سد النهضة بالنسبة لمصر وللشعب المصري واستعداد التنسيق معنا للتوصل الى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا وينزع فتيل الازمة ويعفى من أي عواقب من اجراءات احادية تتخذ وسيكون لها تأثير ضار على المصالح المائية لدولتي المصب (مصر والسودان).

وأضاف شكري اننا سنستمر في التنسيق الوثيق مع روسيا التي لها دور مركزي كعضو دائم بمجلس الامن بالإضافة الى كونها دولة لها امكانياتها وتأثيرها على الساحة الدولية.

وردا على سؤال حول وجود تصور روسي لحل أزمة ملف سد النهضة، أشار لافروف الى أن روسيا مهتمة بتسوية هذه المسألة و هو امر من المستحيل حله إلا عبر الحوار الثلاثي بين الدول الثلاث المعنية وان دور الأطراف الأخرى هو خلق ظروف جيدة للتفاوض. وقال إن القيادة الروسية قدمت خبراتها و لكنها لا تسعى للعب أى أدوار أخرى .

واشار الى انه لم يتم توجيه الدعوة لروسيا للوساطة. وقال "نحن نعول على دور الاتحاد الأفريقي والجهود الإفريقية وندعم مبدأ الحلول الافريقية للخلافات الافريقية".