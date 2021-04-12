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دبي تسمح للمطاعم بتقديم الطعام خلال فترات الصيام دون تغطية واجهاتها

03:57 م الإثنين 12 أبريل 2021
دبي تسمح للمطاعم بتقديم الطعام خلال فترات الصيام دون تغطية واجهاتها

دبي

دبي- (بي بي سي):

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي تعميماً بشأن تقديم خدمة الطعام خلال فترات الصيام في شهر رمضان.

وأجاز التعميم للمطاعم في دبي توفير خدمة تقديم الطعام للزبائن من دون تركيب الستائر أو تغطية الواجهات.

ويأتي هذا التعديل ليحل محل التعميم المعمول به منذ سنوات، والذي كان يُلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان بالإمارة التي يعيش فيها الكثير من الأجانب

وسيدخل التعميم حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان.

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دبي الصيام التنمية الاقتصادية خدمة الطعام شهر رمضان

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