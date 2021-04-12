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انجلترا وويلز تخففان قيود كورونا

02:13 م الإثنين 12 أبريل 2021
انجلترا وويلز تخففان قيود كورونا

فيروس كورونا في انجلترا

لندن- (د ب أ):

أعرب مديرو المتاجر عن سعادتهم بإعادة فتح المتاجر في إنجلترا وويلز أبوابها اليوم الاثنين.

وأعيد افتتاح جميع المحلات التجارية والصالونات والصالات الرياضية والمسابح الداخلية والأماكن المفتوحة في الحانات والمطاعم في إنجلترا في إطار المرحلة الجديدة من خارطة طريق رئيس الوزراء بوريس جونسون الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وفي ويلز، أعيد فتح جميع متاجر التجزئة أيضا مع تخفيف القيود على الحدود للسماح بالسفر مرة أخرى مع بقية بريطانيا وجمهورية أيرلندا.

وفي جمهورية أيرلندا، بدأ التدريس المباشر في المدارس مرة أخرى، كما أتيح اجتماع أشخاص من أسرتين مختلفتين في الهواء الطلق وتم تخفيف قيود الانتقالات من "البقاء في المنزل" إلى "البقاء محليا"، ما يسمح للأشخاص بالسفر لمسافة تصل إلى 20 كيلومترا خارج منازلهم .

وفي أيرلندا الشمالية المجاورة، تم أيضا رفع أوامر البقاء في المنزل، وأتيح الآن لما يصل إلى 10 أشخاص الالتقاء في الهواء الطلق، بدلا من ستة أشخاص سابقا.

وشوهد المتسوقون يصطفون أمام متاجر البيع بالتجزئة قبل فتحها في ويلز وإنجلترا، بينما تردد أن بعض الصالونات محجوزة لمدة شهرين.

انجلترا ويلز تخفيف قيود كورونا مديرو المتاجر المحلات التجارية

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