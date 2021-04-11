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"كان": الموساد نفذ هجومًا إلكترونيًا استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية

07:09 م الأحد 11 أبريل 2021
"كان": الموساد نفذ هجومًا إلكترونيًا استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية

هجوم إلكتروني

وكالات

نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصادر مخابراتية لم تسمها اليوم الأحد، قولها إن جهاز الموساد الإسرائيلي نفذ هجومًا إلكترونيا استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

ووفقًا لرويترز، لم تذكر إذاعة "كان" الإسرائيلية جنسية مصادر المخابرات التي استندت إليها في تقريرها.

وأفادت السلطات النووية في إيران اليوم الأحد بوقوع "حادث" ليل السبت/الأحد في موقع نطنز النووي بالبلاد، وأنه تجرى تحقيقات لتحديد ما حدث بالضبط ومن تسبب في تعطل العمل .

ولا تزال تفاصيل الحادث غير واضحة. وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في تصريحات متلفزة أن التعطل وقع في ورشة عمل خارج المنشأة الرئيسية. وقال إنه لم تحدث وفيات، وأن عمليات التشغيل لم تتوقف أبدا.

وانتشرت أحاديث عن انقطاع للتيار الكهربائي، لكن السلطات تحقق أيضا في احتمال حدوث تخريب. وفي إسرائيل، تكهنت صحيفة جيروزاليم بوست بأنه قد يكون هناك انفجار جراء هجوم إلكتروني إسرائيلي.

وقال مسؤولون بالفعل إنه لم تحدث تسريبات لمواد ذرية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن النائب المحافظ عضو لجنة الطاقة في البرلمان مالك شريعتي نياسار القول إن الحادث "مشبوه للغاية"، كما تحدث عن "تخريب وتسلل".

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