لايف منت: تسريب البيانات يطال "لينكد إن"
كاليفورنيا- (أ ش أ):
قال موقع "لايف منت" التقني، إن تسريب البيانات طال مستخدمي شبكة "لينكد إن" الاجتماعية المخصصة للمهنيين.
ووفقا للموقع التقني، فقد عانت شبكة الإنترنت الخاصة بالمهنيين العاملين مؤخرًا من اختراق هائل للبيانات، حيث تم تسريب البيانات الشخصية لأكثر من 500 مليون مستخدم في منتدى قراصنة شهير.
وتشمل البيانات المسربة معلومات شخصية حساسة بما في ذلك معرفات البريد الإلكتروني ومعلومات مكان العمل وأرقام الاتصال والأسماء الكاملة ومعرفات الحساب وروابط حساب الوسائط الاجتماعية وتفاصيل الجنس والمزيد من البيانات الخاصة بالمستخدمين.
وفقًا للتقارير، يدعي المتسللون أنهم تمكنوا من الحصول على البيانات من لينكد إنLinkedIn، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت البيانات التي قدمها المتسللون قد تم تحديثها أو تجميعها من اختراقات البيانات الأخرى.
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