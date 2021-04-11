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كنائس في بريطانيا وخارجها تحيي قداس الأحد بالصلاة على الأمير الراحل فيليب دوق أدنبرة

12:56 م الأحد 11 أبريل 2021
كنائس في بريطانيا وخارجها تحيي قداس الأحد بالصلاة على الأمير الراحل فيليب دوق أدنبرة

الأمير فيليب

لندن- (بي بي سي):

أحيت كنائس في بريطانيا وخارجها قداس الأحد بالصلاة على دوق إدنبرة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الذي توفي الجمعة الماضي عن 99 عاما.

وفي سيدني بأستراليا، حضر رئيس الوزراء والحاكم العام الأسترالي الصلاة.

وسيقود أسقف الكنيسة الأنجليكانية، جوستين ويلبي، قداس الصلاة على الأمير فيليب في وقت لاحق في كاتدرائية كانتربري في بريطانيا.

ومن المتوقع أيضًا أن يترأس الأسقف جنازة الأمير فيليب نهاية الأسبوع المقبل في قلعة وندسور.

وقال الأمير تشارلز، وريث العرش في بريطانيا، يوم السبت، إن الدعم الجماهيري المتدفق يساعد العائلة المالكة على تجاوز الأوقات الحزينة.

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