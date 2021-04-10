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السعودية: نتوسع في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا

08:57 م السبت 10 أبريل 2021
السعودية: نتوسع في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا

إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الرياض - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد، وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها لاحقا حتى يتم تغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى.

ونوهت وزارة الصحة السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، إلى أن الإعلان جاء بسبب تعثر الإمدادات الدولية من اللقاحات بسبب مواجهة الشركات المُصنِّعة لتحديات في الوفاء بكميات التوريد المتعاقد عليها وحرصا على تغطية أكبر عدد من السكان بالجرعة الأولى من لقاح "كوفيد-19" خاصة الفئات عالية الخطورة لما في ذلك من أثر في خفض الحالات الشديدة وحماية الصحة العامة، ولتعظيم الفائدة من الجرعة الثانية لما تقوم به الشركات الصانعة للقاحات من أبحاث لتضمين الأنماط المتحورة من الفيروس في لقاحاتها.

وأوضحت "الصحة السعودية" أن جميع المواعيد القائمة للجرعة الثانية أرجأت ابتداءاً من غدا الأحد الموافق 11 أبريل 2021 وسيتم الإعلان لاحقا عن استئناف إعطاء الجرعة الثانية.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي، خصوصاً الأشخاص الأكثر عرضة لخطر تداعيات الفيروس.

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