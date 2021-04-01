رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يدين الهجمات الإرهابية في موزمبيق

أديس أبابا - أ ش أ

أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي شهدتها موزمبيق في منطقة كابو ديلجادو، وضواحي مدينة بالما.

وأعرب رئيس المفوضية -في بيان صادر اليوم الخميس- عن قلقه البالغ إزاء وجود الجماعات الإرهابية الدولية العاملة في الجنوب الإفريقي، ودعا إلى اتخاذ إجراءات إقليمية ودولية عاجلة ومنسقة للتصدي لهذا التهديد الجديد من أجل أمن القارة المشترك.

وأكد أن مفوضية الاتحاد الأفريقي من خلال أجهزتها ذات الصلة على استعداد لدعم المنطقة وآلياتها للتصدي المشترك لهذا التهديد الملح للسلم والأمن الإقليمي والقاري.