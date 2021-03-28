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الشرطة ترجح عملا انتحاريا وراء تفجير خارج كنيسة في اندونيسيا

08:00 ص الأحد 28 مارس 2021
الشرطة ترجح عملا انتحاريا وراء تفجير خارج كنيسة في اندونيسيا

الشرطة الإندونيسية

جاكرتا - (د ب أ):
قالت الشرطة الإندونيسية إن الانفجار الذي وقع صباح اليوم الأحد خارج كنيسة بإقليم "ساوث سولاويزي" في البلاد كان على الأرجح تفجيرا انتحاريا وأن المشتبه به قتل في الانفجار.

وقال قائد شرطة الإقليم مرديسيام إن "الجثة التي عثر عليها في مكان الحادث يعتقد أنها تعود للانتحاري"

وتابع أن تسعة اشخاص أصيبوا: خمسة من العاملين في الكنيسة وأربعة من المرتادين.

وأضاف قائد الشرطة أن القنبلة كانت على الأرجح "شديدة الانفجار".

وقال إي زولبان المتحدث باسم شرطة الإقليم إن الانفجار يعتقد أنه ناتج عن قنبلة. ووقع الانفجار فى الساعة 1028 صباحا(0328 بتوقيت جرينتش).

ووصلت فرقة تفكيك متفجرات تابعة للشرطة وسيارات اسعاف إلى مكان الحادث.​

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