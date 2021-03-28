اللقطات الأولى لانفجار خارج كنيسة بإندونيسيا (فيديو)

وقع انفجار في محيط كنيسة بمدينة ماكاسار بإندونيسيا، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية، نقلا عن وكالة رويترز للأنباء.

وقال المتحدث باسم شرطة ساوث سالاويزي لوكالة رويترز للأنباء، إن عددا من الناس كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة: «رأينا ضحايا وأشلاء بشرية، لا نعرف ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.