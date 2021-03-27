رصد النسخة "البريطانية" المتحورة لكورونا في كوت ديفوار
أبيدجان- أ ش أ:
أكد وزير الصحة الإيفواري آكا أويلي، على الضرورة الملحة للتطعيم ضد فيروس كورونا بعد رصد النسخة البريطانية المتحورة من كوفيد 19 في ساحل العاج.
وقال أويلي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيفوارية، السبت، إن الوضع بات خطير للغاية مع تفشي هذة النسخة في البلاد في عموما البلاد وأبيدجان خاصة، داعيا جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والإقبال على التطعيم وعدم الخوف.
وبحسب كوني بليز مسئول بوزارة الصحة والنظافة العامة الإيفوارية، تم رصد "النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد بساحل العاج، في فبراير الماضي، من قبل معهد باستور مع زيادة تفشي الفيروس في مدينة أبيدجان، العاصمة الاقتصادية للبلاد، مما أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات المسجلة خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وسجلت ساحل العاج حتى الآن نحو 44 ألفا و74 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، تم شفاء نحو 37 ألفا و797 شخصا ووصلت حالات الوفاة إلى 229 شخصا.
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