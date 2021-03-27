أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس العاصفة الترابية لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بايدن وجونسون يؤكدان هاتفيا التزامهما المستمر تجاه مكافحة كورونا

08:32 ص السبت 27 مارس 2021
بايدن وجونسون يؤكدان هاتفيا التزامهما المستمر تجاه مكافحة كورونا

جو بايدن

واشنطن- (أ ش أ):
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مكالمة هاتفية التزامهما المستمر بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وضمان الأمن الصحي العالمي.

وأفاد البيت الأبيض - في بيان نشره على موقعه الالكتروني اليوم السبت - بأن الزعيمين اتفقا على العمل بشكل وثيق معا بشأن أولويات السياسة الخارجية المشتركة، بما في ذلك الصين وإيران.

وناقش الجانبان أهمية تطوير أهداف مناخية طموحة، بالإشارة إلى الفرص التي توفرها قمة القادة حول المناخ ورئاسة المملكة المتحدة لمجموعة السبع.

واتفق بايدن وجونسون على العمل بشكل وثيق معا بشأن أولويات السياسة الخارجية المشتركة، بما في ذلك الصين وإيران.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، أكد القادة أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي في أيرلندا الشمالية.​

هذا المحتوى من

جو بايدن بوريس جونسون مكالمة هاتفية مكافحة كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

بايدن يدعو 40 من قادة العالم لحضور قمة إلكترونية حول المناخ الشهر المقبل
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 198011

    عدد المصابين

  • 151765

    عدد المتعافين

  • 11768

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 126004849

    عدد المصابين

  • 101683041

    عدد المتعافين

  • 2765601

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الحماية المدنية تواصل رفع أنقاض عقار جسر السويس المنهار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا