بايدن وجونسون يؤكدان هاتفيا التزامهما المستمر تجاه مكافحة كورونا

واشنطن- (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مكالمة هاتفية التزامهما المستمر بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وضمان الأمن الصحي العالمي.

وأفاد البيت الأبيض - في بيان نشره على موقعه الالكتروني اليوم السبت - بأن الزعيمين اتفقا على العمل بشكل وثيق معا بشأن أولويات السياسة الخارجية المشتركة، بما في ذلك الصين وإيران.

وناقش الجانبان أهمية تطوير أهداف مناخية طموحة، بالإشارة إلى الفرص التي توفرها قمة القادة حول المناخ ورئاسة المملكة المتحدة لمجموعة السبع.

واتفق بايدن وجونسون على العمل بشكل وثيق معا بشأن أولويات السياسة الخارجية المشتركة، بما في ذلك الصين وإيران.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، أكد القادة أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي في أيرلندا الشمالية.​