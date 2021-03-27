الرئيس الموريتاني وولي العهد السعودي يبحثان العلاقات المشتركة
نواكشوط- (أ ش أ):
بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال مكالمة هاتفية، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، والدور الريادي المحوري الذي تضطلع به المملكة في خدمة الإسلام وقضايا الأمة على صعيد العالمين العربي والإسلامي.
وقالت الرئاسة الموريتانية- في بيان، اليوم- إن القائدين عبرا- خلال الاتصال- عن ارتياحهما العميق لمستوى التطابق بين وجهات النظر في مجمل ما جرى التطرق إليه من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعن إرادتهما الصادقة في توثيق روابط التعاون والتنسيق بين البلدين بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وتعزيز العمل العربي المشترك، وخدمة القضايا الانسانية العادلة كافة.
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