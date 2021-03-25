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التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير 4 مسيرات أطلقتها الحوثي تجاه السعودية

09:41 م الخميس 25 مارس 2021
التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير 4 مسيرات أطلقتها الحوثي تجاه السعودية

المتحدث باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي

وكالات:

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه أراضي المملكة.

وجاء في بيان التحالف، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، اليوم "تم اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه الأراضي السعودية".

وأضاف، أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات.

التحالف العربي اليمن السعودية ميليشيات الحوثي مسيرات مفخخة

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