التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير 4 مسيرات أطلقتها الحوثي تجاه السعودية

وكالات:

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه أراضي المملكة.

وجاء في بيان التحالف، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، اليوم "تم اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه الأراضي السعودية".

وأضاف، أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات.