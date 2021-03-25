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أمريكا تدعو لتشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات في لبنان

03:17 م الخميس 25 مارس 2021
أمريكا تدعو لتشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات في لبنان

دوروثي شيا

بيروت- (د ب أ):

طالبت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، الخميس، بتشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات في البلاد .

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن دوروثي قولها، بعد لقائها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون: "بحثنا مع الرئيس ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات، وأمريكا أكدت وقوفها الدائم إلى جانب اللبنانيين".

واعتبرت أنه "من المهم التركيز على تأليف الحكومة، وليس عرقلتها"، مشيرةً إلى أن "هناك حاجة إلى قادة شجعان، لديهم الاستعداد لوضع خلافاتهم الحزبية جانباً والعمل معاً لإنقاذ البلاد من الأزمات المتعددة والجروح التي أحدثتها بنفسها والتي تواجهها، إنني على ثقة بأنه بإمكانكم القيام بذلك".

وأعلنت أنها "تحدثت الليلة الماضية فقط مع عدد من الناشطين السياسيين الشباب من مختلف الأطياف وكان من الواضح أنهم يريدون حكومة تتحمل مسؤولية بلدهم ويريدون قضاء مستقلا وسيادة القانون".

وقالت "إنهم يريدون اجتثاث الفساد المستشري الذي يسلب البلد وشعبه من الموارد الثمينة التي يحتاجها بشدة، كما قالوا إنهم يريدون أن تجرى الانتخابات المقرر إجراؤها في العام المقبل في موعدها".

بدورها ، قالت الرئاسة اللبنانية ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الرئيس عون عرض مع السفيرة الأمريكية الأوضاع الراهنة والتطورات الحكومية.

وكان تم تكليف سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالته في 10اغسطس الماضي، على خلفية انفجار الرابع من الشهر نفسه الذي هز مرفأ بيروت.

وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين ومن 18 وزيرًا ، بعد 18 زيارة قام بها الحريري لرئيس الجمهورية.

ويجري تأليف الحكومة اللبنانيةبالتوافق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، بحسب الدستور اللبناني.

دوروثي شيا لبنان الولايات المتحدة ميشال عون
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