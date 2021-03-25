الولايات المتحدة تستحدث منصب مبعوث خاص لإثيوبيا والقرن الأفريقي
واشنطن- (د ب أ):
وافق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على استحداث منصب مبعوث خاص لمنطقة القرن الأفريقي، حيث تتزايد التوترات.
ذكرت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة "بلومبرج"، أن المبعوث المتوقع تعيينه في الأسابيع المقبلة، سيركز على الصراع في منطقة تيجراي الإثيوبية، والتوترات بين السودان وإثيوبيا بشأن المنطقة الحدودية المتنازع عليها.
وأضافت أن المبعوث سيكون مكلفا أيضا بالتعامل مع الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل.
ولفتت "بلومبرج" إلى أن استحداث هذا المنصب يضيف إلى الضغط الدبلوماسي المتزايد الذي تواجهه إثيوبيا فيما يتعلق بالعنف المستمر في تيجراي.
كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمر بتوغل قواته في تيجراي في نوفمبر بعدما هاجم جنود متحالفون مع الحزب الحاكم سابقا في المنطقة معسكرا للجيش الاتحادي.
وأقر أحمد يوم الثلاثاء بأن القتال المستمر منذ أربعة أشهر في تيجراي تسبب في أضرار للبنية التحتية بقيمة مليار دولار.
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