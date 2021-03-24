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العاهل البحريني يعزي رئيس الإمارات في وفاة نائب حاكم دبي

02:41 م الأربعاء 24 مارس 2021
العاهل البحريني يعزي رئيس الإمارات في وفاة نائب حاكم دبي

الملك حمد بن عيسى آل خليفة

المنامة - أ ش أ

بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما بعث الملك حمد بن عيسى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، ببرقتي تعزية ومواساة مماثلتين إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

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Asha
الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الإمارات وفاة نائب حاكم دبي برقية تعزية
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