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وفاة الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي

09:38 ص الأربعاء 24 مارس 2021
وفاة الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

(وكالات):

توفي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ووزير مالية دولة الإمارات، صباح اليوم الأربعاء.

ونعى الشيخ محمد بن راشد، "رفيقه"،قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون... رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم..".

فيما تم إعلان الحداد وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام، اعتباراً من اليوم وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات في الإمارة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من غد الخميس، بحسب "العربية".

وستقتصر الصلاة على الفقيد على أفراد العائلة بسبب ظروف جائحة كورونا.

ولد الشيخ حمدان بن راشد عام 1945، وهو الابن الثاني للشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

حاصل على شهادة الزمالة الفخرية لـ"الكلية الملكية البريطانية للأمراض الباطنية" في لندن وشهادة الزمالة الفخرية من الكلية ذاتها في أدنبرة وغلاسكو.

شغل منصب وزير المالية منذ عام 1971 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو نائب حاكم دبي.

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