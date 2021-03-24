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رئيسة سلوفاكيا تدعو رئيس الوزراء للاستقالة بسبب كورونا

07:33 ص الأربعاء 24 مارس 2021
رئيسة سلوفاكيا تدعو رئيس الوزراء للاستقالة بسبب كورونا

رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا

براتيسلافا - (د ب أ):
حثت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش على الاستقالة ، الثلاثاء، حيث أدى الجمود بشأن الاستراتيجية الصحيحة لوقف انتشار فيروس كورونا إلى سلسلة من الاستقالات على مستوى مجلس الوزراء.

وأصبحت وزيرة العدل ماريا كوليكوفا ، الثلاثاء، رابع مسؤول حكومي يستقيل في غضون أيام حيث تهدد المشاحنات بشأن سياسة التعامل مع الجائحة بإسقاط تحالف ماتوفيتش ،المكون من أربعة أحزاب ،بالكامل.

وقالت كابوتوفا في كلمة ألقتها في براتيسلافا: "إنه لأمر حتمي أن يمهد رئيس الوزراء باستقالته الطريق لاتفاق جديد بين شركاء التحالف وإعادة هيكلة الحكومة".

وأكدت أنه لا يجب أن يكون هناك فرد أهم من مصالح الوطن والمواطنين ، مشيرة إلى أنه لم يعد من المقبول أن تركز الحكومة على الخلافات الائتلافية الداخلية بدلا من التعامل مع مشكلات الشعب.

وواجه الائتلاف الحاكم الرباعي في سلوفاكيا، اضطرابات إثر المشاحنات الداخلية والعداوات الشخصية بين قادته منذ توليه السلطة قبل عام. وظهر الخلاف الأخير في وقت سابق من هذا الشهر عندما قال ماتوفيتش إن سلوفاكيا ستحصل على مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك في" من روسيا، متجاوزا الموافقة المعتادة من الهيئتين التنظيميتين للأدوية في سلوفاكيا والاتحاد الأوروبي.

سلوفاكيا فيروس كورونا إيجور ماتوفيتش رئيس الوزراء سوزانا كابوتوفا

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