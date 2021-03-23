هيئة الإذاعة الإسرائيلية: تقدم الليكود في انتخابات الكنيست
وكالات
ذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة، مساء الثلاثاء، أن الاستطلاعات عقب الانتخابات الإسرائيلية تظهر حصول تحالف لابيد على 59 مقعدًا بينما حصل تحالف نتايناهو على 54 مقعدًا.
وأشارت الهيئة إلى أن نتائج العينات الانتخابية ترجح فوز القائمة المشتركة بنحو 9 مقاعد.
وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، إن الاستطلاعات تظهر تقدم حزب الليكود في انتخابات الكنيست دون أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة منفردًا.
وجرت الانتخابات في إسرائيل بنظام التمثيل النسبي. وأسفرت الانتخابات التي جرت خلال العامين الماضيين إلى تقسيم الطيف السياسي بشكل عام بين مؤيد لنتيناهو ومعارض له.
وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أنه من غير المتوقع إعلان نتائج نهائية قبل يوم الجمعة القادم، حيث أن فرز الأصوات البريدية لكل من العسكريين والدبلوماسيين والسجناء ومرضى كورونا سيبدأ يوم غد.
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