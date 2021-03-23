إثيوبيا: القوات الإريترية دعمت قواتنا في تيجراي

أديس أبابا - (د ب ا):

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الثلاثاء إن القوات الإريترية عبرت إلى داخل حدود بلاده بعدما اندلع القتال في منطقة تيجراي بشمال البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أحمد القول إن القتال في تيجراي كلف الحكومة أكثر من مليار دولار.

وفي أول اعتراف من نوعه ، صرح أحمد أن القوات الاريترية دعمت القوات الإثيوبية خلال القتال.

وأوضح ردا على أسئلة في البرلمان اليوم الثلاثاء أن القوات الاريترية تدخلت لحماية حدودها.