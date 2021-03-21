أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأم الأم المثالية مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل حريق مصنع العبور متحرش المعادي لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

ترامب يعتزم إنشاء منصة تواصل اجتماعي بعد حظره على "فيسبوك" و"تويتر"

09:49 م الأحد 21 مارس 2021
ترامب يعتزم إنشاء منصة تواصل اجتماعي بعد حظره على "فيسبوك" و"تويتر"

ترامب

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" التليفزيونية الأمريكية أن الأشخاص التي تفتقد الرئيس السابق دونالد ترامب ويتابعون بشكل روتيني الأحداث الجارية، قد يتمكنون قريبًا من الاطلاع المباشر على آرائه عبر الإنترنت مرة أخرى.

وقال جاسون ميلر، متحدث حملة ترامب الانتخابية لعام 2020، لشبكة "فوكس نيوز" إن ترامب يعمل على إنشاء خدمته الخاصة به للتواصل الاجتماعي، حيث قد يتم تشغيلها في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويتم فرض حظر على ترامب من جانب العديد من منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما، تويتر، حيث كان مستخدما غزيرًا بتغريداته، بعد أن قضى فترة طويلة قبل أن يندد بهجوم غوغائيين على مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير الماضي ، وبسبب إصراره على نشر تغريدات تخمينية بأنه كان الفائز الحقيقي لانتخابات الرئاسة عام 2020.

ولم يقدم ترامب دليلا على نظريته بشأن نتيجة الانتخابات. وتم رفض محاولاته لمنع إعلان فوز بايدن في العديد من المحاكم.

وقال ميلر إن المنصة الجديدة ستحدد من جديد "اللعبة بالكامل" وسيكون هناك عشرات الملايين من المستخدمين.

كان ترامب أكثر استخدامًا لتويتر عن أي سياسي أمريكي آخر في العصر الحديث، وغالبا ما كان يستخدم هذه المنصة للإعلان عن تحولات كبرى في السياسة أو إجراء تغييرات في أفراد إدارته الرئيسيين.

ترامب فيسبوك تويتر منصة تواصل اجتماعي

الخبر التالى:

فنزويلا: هجوم إرهابي استهدف خط أنابيب للغاز في ولاية موناجاس
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 194771

    عدد المصابين

  • 149489

    عدد المتعافين

  • 11557

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 123402402

    عدد المصابين

  • 99357187

    عدد المتعافين

  • 2720955

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"ذروة الموجة الحارة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين بالدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا