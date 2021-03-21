تركيا تسجل 102 وفاة بكورونا وأكثر من 20 ألف إصابة جديدة
أنقرة - (د ب أ)
سجلت تركيا، اليوم الأحد، 102 وفاة جديدة و20 ألفًا و428 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات في البلاد ترتفع بذلك إلى 30 ألفا و61، فيما بلغت حصيلة الإصابات 3 ملايين و13 ألفا و122.
أمّا إجمالي المتعافين، فوصل إلى مليونين و825 ألفا و187 إثر تسجيل 17 ألفا و615 حالة شفاء جديدة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
194771
عدد المصابين
-
149489
عدد المتعافين
-
11557
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان