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الأول من نوعه بالمنطقة.. الإمارات تستحدث إقامة لـ"العمل عن بعد"

06:27 م الأحد 21 مارس 2021
الأول من نوعه بالمنطقة.. الإمارات تستحدث إقامة لـ"العمل عن بعد"

الإمارات

أبوظبي - (د ب ا)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي تصريح إقامة العمل الافتراضي، والذي يتيح لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذه الإقامة.

وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم الأحد: "مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم، بالإضافة لذلك قررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات. الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية، وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية".

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام": تصريح إقامة العمل الافتراضي هو الأول من نوعه في المنطقة، ويمكن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الخاصة بالإصدار، حيث سيسهم هذا التوجه في تعزيز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي ودعم موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية الرقمية، إلى جانب استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بُعد لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.

الإمارات مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد حاكم دبي

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