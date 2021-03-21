الولايات المتحدة تؤكد انسحابها من أفغانستان خلال أسابيع

واشنطن- (بي بي سي):

أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، محادثات مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، خلال زيارة غير معلنة لكابول.

ونفى مؤخرًا التقارير التي تفيد بأن الإدارة الأمريكية الجديدة تخطط للإبقاء على قواتها في أفغانستان إلى ما بعد مايو وهو تاريخ الانسحاب المتفق عليه مع طالبان العام الماضي.