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الولايات المتحدة تؤكد انسحابها من أفغانستان خلال أسابيع

04:11 م الأحد 21 مارس 2021
الولايات المتحدة تؤكد انسحابها من أفغانستان خلال أسابيع

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

واشنطن- (بي بي سي):

أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، محادثات مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، خلال زيارة غير معلنة لكابول.

ونفى مؤخرًا التقارير التي تفيد بأن الإدارة الأمريكية الجديدة تخطط للإبقاء على قواتها في أفغانستان إلى ما بعد مايو وهو تاريخ الانسحاب المتفق عليه مع طالبان العام الماضي.

لويد أوستن الولايات المتحدة أفغانستان وزير الدفاع الأمريكي

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