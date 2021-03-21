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تأجيل طعن رامز جلال على قرار عدم ممارسته لأي نشاط إعلامي لـ 28 مارس

04:12 م الأحد 21 مارس 2021
تأجيل طعن رامز جلال على قرار عدم ممارسته لأي نشاط إعلامي لـ 28 مارس

مجلس الدولة

كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الطعن المقام من المحامي أشرف عبدالعزيز وكيلًا عن الفنان رامز جلال، وذلك لإصدار نقيب الإعلاميين قرارا من النقابة بعدم ممارسة رامز لأي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، لجلسة 28 مارس الجاري.

اختصم الطعن الذي حمل رقم 39909 لسنة 74 قضائية، ضد نقيب الإعلاميين بصفته.

وقال المحامي، في دعواه، إن هذا القرار صدر باطلًا ومخالفًا للقانون، لأن الفنان رامز جلال عضو نقابة مهن تمثيلية وأن الأعمال التمثيلية السينمائية والتلفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية لا تعد نشاطًا إعلاميًا طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، فالفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية ولا تعد نشاطًا إعلاميًا ولا يخضع لنقابة الإعلاميين.

وتابع المحامي، أن البرنامج مارس العمل الإعلامي خارج مصر ووفق الإجراءات المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لذا فهو غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين.

وطالب "عبدالعزيز" في دعواه، بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ قرار الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، فيما تصمنه بمنع رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي" والمذاع غبر فضائية "mbc مصر" وما يترتب على ذلك من أثار واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

مجلس الدولة رامز جلال محكمة القضاء الإداري نقيب الإعلاميين

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