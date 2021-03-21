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تركيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

12:32 ص الأحد 21 مارس 2021
تركيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

تركيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة التركية، مساء أمس السبت، تسجيل 95 وفاة و21061 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 29 ألفا و959 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و992 ألفا و694 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى مليونين و807 آلاف و572 شخصا، بعد تسجيل 18815 حالة شفاء جديدة.

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Asha
فيروس كورونا تركيا وزارة الصحة التركية وفيات كورونا

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