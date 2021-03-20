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رغم مرور 4 أشهر.. ترامب يواصل ترديد مزاعم تزوير الانتخابات

11:16 م السبت 20 مارس 2021
رغم مرور 4 أشهر.. ترامب يواصل ترديد مزاعم تزوير الانتخابات

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متمسكًا بترديد مزاعم تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن قبل أربعة أشهر.

وقال ترامب اليوم السبت: "من المؤسف أن الانتخابات تم تزويرها".

وأضاف ترامب قائلاً إن التاريخ سيسجل "جُبن" المحكمة العليا والمحاكم الأمريكية الأخرى بعد رفضها عشرات الدعاوى القضائية التي رفعها فريقه القانوني ضد نتائج الانتخابات.

وجاءت تصريحات ترامب ردًا على مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أفاد بأن النشطاء المحافظين وضعوا مزاعم ترامب بشأن تزوير الانتخابات على رأس أولوياتهم كوسيلة لجمع التبرعات والحفاظ على دعم المؤيدين للحزب الجمهوري.

ومنذ انتخابات 3 نوفمبر الماضي، يواصل ترامب ترديد المزاعم بحدوث تزوير حرمه من الفوز.

واشنطن الانتخابات الأمريكية ترامب أمريكا

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