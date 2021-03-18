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"ديزني لاند" يعاود نشاطه في كاليفورنيا في 30 أبريل

01:39 م الخميس 18 مارس 2021
"ديزني لاند" يعاود نشاطه في كاليفورنيا في 30 أبريل

أحد الموظفين وراء بوابة متنزه ديزني لاند في كاليفو

واشنطن- (أ ف ب):

تعاود مدينتا "ديزني" الترفيهيتان في كاليفورنيا نشاطهما في 30 أبريل المقبل بعدما بقيتا مقفلتين لأكثر من عام بسبب جائحة كوفيد-19، على ما أعلنت المجموعة في بيان الأربعاء.

وأوضحت المجموعة أن "ديزني لاند بارك" و"ديزني كاليفورنيا أدفنتتشر بارك" سيفتحان رسمياً في 30 أبريل بسعة محدودة".

أما الفنادق فسيعاد فتحها في اليوم السابق، ولكن أيضأً بسعة محدودة.

وعلق الرئيس التنفيذي للمجموعة بوب تشابك عبر قناة "سي إن بي سي" قائلاً "لمسنا حماسة الناس ورغبتهم في العودة إلى متنزهاتنا في كل أنحاء العالم". وأضاف "أعتقد أن الناس يصبحون أكثر ثقة في قدرتهم على السفر بعد تلقيهم اللقاح".

وكان تشابك أعلن في 9 مارس أنه يأمل في إعادة فتح مجمع "ديزني لاند" الترفيهي "قبل نهاية" المقبل بعدما بادرت سلطات ولاية كاليفورنيا إلى تخفيف القيود الصحية المتصلة بجائحة كوفيد-19 نظراً إلى التراجع الواضح في عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها.

وأوضح بوب تشابك الذي كان يتحدث خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في "ديزني" أن الاستعدادات لإعادة فتح "ديزني لاند" قد تستغرق وقتًا وقد لا تكتمل بحلول الأول من أبريل.

وأشار إلى أن إعادة فتح المجمع تستلزم خصوصاً "استدعاء أكثر من عشرة آلاف موظف تم وضعهم في حالة بطالة فنية" منذ بداية الوباء و"تدريبهم على العمل وفقًا للمتطلبات الجديدة لولاية كاليفورنيا".

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ديزني لاند كاليفورنيا مدينة ديزني الولايات المتحدة

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