الدفاع الأفغانية: مقتل 9 جراء تحطم مروحية عسكرية بوسط البلاد

كابول - (د ب أ):

أكدت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الخميس مقتل 9 أشخاص جراء تحطم مروحية عسكرية في إقليم ميدان وردك بوسط البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" عن الوزارة أن الضحايا هم أربعة من طاقم المروحية وخمسة من قوات الأمن.

وأشارت إلى أن المروحية تحطمت مساء أمس الأربعاء، بينما لم تكشف بعد عن سبب التحطم.