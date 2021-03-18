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الدفاع الأفغانية: مقتل 9 جراء تحطم مروحية عسكرية بوسط البلاد

08:39 ص الخميس 18 مارس 2021
الدفاع الأفغانية: مقتل 9 جراء تحطم مروحية عسكرية بوسط البلاد

وزارة الدفاع الأفغانية

كابول - (د ب أ):

أكدت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الخميس مقتل 9 أشخاص جراء تحطم مروحية عسكرية في إقليم ميدان وردك بوسط البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" عن الوزارة أن الضحايا هم أربعة من طاقم المروحية وخمسة من قوات الأمن.

وأشارت إلى أن المروحية تحطمت مساء أمس الأربعاء، بينما لم تكشف بعد عن سبب التحطم.

وزارة الدفاع الأفغانية تحطم مروحية عسكرية أفغانستان قوات الأمن الأفغانية

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