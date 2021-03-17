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وزير الدفاع الأمريكي السابق: روسيا لديها سجل حافل في التدخل بمؤسساتنا

09:51 م الأربعاء 17 مارس 2021
وزير الدفاع الأمريكي السابق: روسيا لديها سجل حافل في التدخل بمؤسساتنا

وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا

وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا، مساء الأربعاء، أن التقارير أكدت تدخل بوتين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة التي فاز بها جو بايدن.

وقال بانيتا، في تصريحات لـ"العربية" السعودية، إن دور الاستخبارات تقديم الحقيقة للسلطة، وأن واشنطن لن تتحمل الهجمات التي تشنها موسكو.

وأشار إلى أن روسيا لديها سجل حافل في التدخل بالمؤسسات الأمريكية.

وكانت وزارتا الأمن الداخلي والعدل الأمريكيتان أعلنت، أمس الثلاثاء، أن روسيا وإيران استهدفتا بنى تحتية للانتخابات الأمريكية الأخيرة التي أجريت في العام 2020، من دون أن يؤثر ذلك على النتائج.

وجاء في تقرير مشترك للوزارتين أن حملات استهداف روسية وإيرانية واسعة النطاق استهدفت قطاعات بنى تحتية أساسية عدة أثرت على أمن شبكات عدة كانت تتولى إدارة بعض المهام الانتخابية.

ليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي روسيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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