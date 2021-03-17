أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم

02:27 ص الأربعاء 17 مارس 2021
بحد أدنى للأجور وإجازات مدفوعة.. بريطانيا تعتبر سائقي أوبر عمالا من اليوم

أوبر

واشنطن/لندن - (د ب أ):
قال القائمون على تطبيق أوبر لطلب سيارات الأجرة ، الثلاثاء ، إنهم سيمنحوا 70 ألف سائق في بريطانيا حدا أدنى للأجور، وإجازة مدفوعة الأجر، وخطة تقاعد تلقائية بدءا من اليوم الأربعاء.

وفي وثيقة مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قالت أوبر إنه "سيتم التعامل مع السائقين الذين يتم الاستعانة بهم من القطاع الخاص الذين يستخدمون منصتها للتنقل في المملكة المتحدة كعمال" يدءا من 17 مارس.

ويأتي القرار في أعقاب إجراءات تقاضي مطولة وهزيمة في المحكمة العليا البريطانية مؤخرا، حيث قضت المحكمة في شباط/فبراير بأن سائقي أوبر عمال وليسوا متعاقدين، كما ادعت الشركة.

وأوضحت أوبر أنه سيتم تصنيف السائقين على أنهم عمال وليسوا موظفين، مما يعني أنهم سيظلون يعملون لحسابهم الخاص لأغراض ضريبية ولكن يحق لهم الحصول على الحد الأدنى للأجور وإجازة مدفوعة الأجر ومعاش، إذا كانوا مؤهلين لذلك.

وقالت الشركة إنها "بناء على التوقعات الحالية"، فإنها لن تغير توقعاتها المعلنة مسبقا للأرباح المعدلة للربع الأول من عام 2021 ولا للعام بأكمله.

تطبيق أوبر سائقي أوبر بريطانيا إجازات مدفوعة حد أدنى للأجور

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الزمالك يسقط أمام الترجي وينتظر "المستحيل" في دوري الأبطال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا