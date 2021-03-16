أكثر الكلمات إنتشاراً

مبادرة التمويل العقاري إلغاء نظام الكفيل برج الدائري المحترق حريق مصنع العبور متحرش المعادي الضريبة العقارية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية فيروس كورونا الشهر العقاري

ليبيا وتونس تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

09:31 م الثلاثاء 16 مارس 2021
ليبيا وتونس تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

ليبيا وتونس تبحثان سبل تعزيز التعاون

ليبيا - (أ ش أ)

بحث رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، اليوم الثلاثاء بتونس، مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، وبشير العبيدي الكاتب العام للرابطة، سبل وآليات التعاون الثنائي في إطار التدريب ورفع القدرات بمجالات حقوق الإنسان وحقوق الطفل والرصد والتوثيق وتقصي الحقائق، وتبادل الخبرات.

وأوضحت اللجنة، في بيان أوردته بوابة "إفريقيا" الإخبارية الليبية، أنه تم مناقشة تعزيز طر التعاون الثنائي بين اللجنة والرابطة من خلال التوصل إلى اتفاقية تعاون مشترك، للتشاور والتعاون في قضايا حقوق الإنسان على مستوى البلدين الشقيقين وعلى المستوى المغاربي والإقليمي.

هذا المحتوى من

ليبيا تونس حقوق الإنسان أحمد حمزة

الخبر التالى:

الخارجية الأمريكية: مبعوثنا الخاص لليمن سيعود للمنطقة حال استعداد الحوثيين للتفاوض

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 191555

    عدد المصابين

  • 147767

    عدد المتعافين

  • 11340

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 120013187

    عدد المصابين

  • 96518448

    عدد المتعافين

  • 2658363

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر دوري الأبطال.. الزمالك 0-0 الترجي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا