الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 24 مليار دولار

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس تفاصيل خطة طرح سندات مدتها عشرين عاما خلال الشهر الحالي، وذلك قبل إعلان نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها ثلاثين سنة اليوم.

وقالت الوزارة إنها تعتزم بيع سندات عشرينية بقيمة 24 مليار دولار، حيث ستعلن نتيجة الاكتتاب في الطرح الاثنين المقبل.

كانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات عشرينية بقيمة 27 مليار دولار حيث بلغ العائد عليها 920ر1% ومعدل التغطية 15ر2 مرة.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

ومنذ استئناف الخزانة الأمريكية بيع سندات مدتها عشرين عام في مايو الماضي، طرحت الوزارة 9 إصدارات من هذه السندات، حيث كان متوسط معدل التغطية لهذه الطروحات 4ر2 مرة.