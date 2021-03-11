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الصين تعارض بشدة عبور سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان

10:36 ص الخميس 11 مارس 2021
الصين تعارض بشدة عبور سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان

سفينة حربية أمريكية_ارشيفيه

بكين- أ ش أ:

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لعبور سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان.

وقال المتحدث باسم القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، تشانغ تشون هوي، الخميس، "إن القيادة الشرقية تابعت وراقبت تحركات المدمرة الأمريكية "يو إس إس جون فين" الحاملة لصواريخ موجهة أثناء إبحارها عبر مضيق تايوان أمس الأربعاء".

وأضاف هوي "أن الصين عارضت بشدة التحرك الأمريكي الذي يثير التوترات عمدا، ويضر بالسلام والاستقرار الإقليميين".

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