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حاملتا طائرات أمريكيتان تجريان تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي

03:51 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
حاملتا طائرات أمريكيتان تجريان تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي

تدريبات عسكرية في بحر الصين

واشنطن - (د ب أ):

أجرت حاملتا طائرات أمريكيتان تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي، في إشارة إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وإدارته، بصدد اتخاذ موقف قوي للاعتراض على مطالبات الصين بالسيادة في المياه المتنازع عليها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء عن البحرية الأمريكية قولها في بيان لها، إن حاملتي الطائرات "ثيودور روزفلت" و"نيميتز"، قامتا اليوم الثلاثاء بـ "العديد من التدريبات التي تهدف إلى زيادة إمكانية التشغيل المشترك بين القطع، بالاضافة إلى قدرات القيادة والتحكم".

وأشارت إلى أن التدريبات تم استخدامها لإثبات قدرة البحرية الأمريكية على العمل في ظل بيئات تتسم بالصعوبة.

وكانت آخر مرة أجرت فيها الولايات المتحدة عملية ثنائية في بحر الصين الجنوبي، في يوليو الماضي.

تدريبات عسكرية بحر الصين جو بايدن

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