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5 أطعمة ضرورية لمرضى السكري عند اتباع الكيتو دايت

09:30 م الإثنين 08 فبراير 2021
5 أطعمة ضرورية لمرضى السكري عند اتباع الكيتو دايت

الكيتو دايت

كتبت - ندى سامي:

الكيتو دايت "النظام الكيتوني"، من الحميات الغذائية المناسبة لمرضى السكري، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة ضئيلة من الكربوهيدرات التي تسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم.

ولكن يشترط هذا الدايت على مريض السكري أن يتناول مجموعة محددة من الأطعمة، يستعرضها "الكونسلتو" في التقرير التالي، وفقًا لموقع "Health line".

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الكيتو دايت الحميات الغذائية مرضى السكري

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