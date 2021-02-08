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حرس الحدود الأمريكى يطلق سراح مهاجرين في تحول عن سياسة ترامب

12:23 ص الإثنين 08 فبراير 2021
حرس الحدود الأمريكى يطلق سراح مهاجرين في تحول عن سياسة ترامب

حرس الحدود الأمريكى

واشنطن - (د ب أ)

قال مدافعون عن حقوق المهاجرين، إن بعض العائلات المهاجرة التي لديها أطفال عبروا الحدود بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة ويجرى إطلاق سراحهم في تكساس من جانب مسؤولي حرس الحدود الأمريكيين، في تحرك معاكس سياسات عهد ترامب التي كانت تعيدهم على الفور إلى المكسيك.

ولم يتضح مدى انتشار هذا التحول على طول الحدود، حيث كان يتم مؤخرًا طرد المهاجرين فورًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وزاد التغيير في سياسة الهجرة المكسيكية حالة الارتباك بعد أن بدا أن المسؤولين هناك اعترضوا على عودة الأطفال، على الأقل في وادي ريوجراندي، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء الأحد .

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" السبت، أنه تم السماح لما لا يقل عن ألف مهاجر بالبقاء في تكساس في الأيام الأخيرة ومئات آخرين في كاليفورنيا.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 380 ألف عملية طرد على الحدود الجنوبية منذ مارس، رغم أنه قد يتم تسجيل نفس الأشخاص عدة مرات، وفقا للأرقام الأمريكية.

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