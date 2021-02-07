وفاة أمريكية بعد تلقيها لقاح كورونا بولاية فيرجينيا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت السلطات في ولاية فيرجينيا الأمريكية، وفاة إمرأة بعد تلقيها لقاح فيروس كورونا، وذلك على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن اللقاح كان السبب.

وقال رئيس شرطة "وارسو"، جوان كنت - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد - أن درين كيز (البالغة من العمر 58 عاما) تلقت لقاح "فايزر" في عيادة بمدينة "وارسو" بولاية فيرجينيا قبل أن تمرض .

وأضاف أن "كيز ظلت في العيادة لمدة 15 دقيقة بعد تلقيها اللقاح كما هو موصى به، قبل أن تعود إلى العيادة في نفس اليوم"، موضحة أنه تم نقل كيز إلى مشفى "تاباهانوك"، حيث وافتها المنية.

من جانبهم .. قال مسؤولون بالولاية إنهم " لا يعلمون سبب الوفاة، أو الظروف الأساسية التي أدت إليها .. وأنه لا يوجد أي دليل أن الوفاة مرتبطة بلقاح كورونا".

بدورها .. قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" في بيان لها "تعازينا للأسرة في هذا الوضع المفجع .. تواصل (سي دي سي) مراقبة سلامة جميع اللقاحات عن كثب، ونحن نعمل بنشاط مع مسؤولي فرجينيا من أجل إجراء تحقيق كامل بخصوص الموقف".

يذكر أن السلطات النرويجية، أعلنت الشهر الماضي، وفاة 23 شخصا في أنحاء البلاد، بعد وقت قصير من تلقيهم الجرعة الأولى من فيروس كورونا المستجد.