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اليابان تُمدد "طوارئ كورونا" في 10 محافظات حتى 7 مارس المقبل

10:16 ص السبت 06 فبراير 2021
اليابان تُمدد "طوارئ كورونا" في 10 محافظات حتى 7 مارس المقبل

اليابان

طوكيو- أ ش أ:

أعلنت الحكومة المركزية اليابانية، السبت، تمديد حالة الطوارئ في 10 محافظات حتى 7 مارس المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن العاصمة "طوكيو" ومحافظتي "أوساكا" و"كاناجاوا" من بين المحافظات الخاضعة للقرار الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع مع المحافظين عبر الإنترنت.

وطالب عدد من المحافظين، الحكومة المركزية باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية والخاصة بالعمالة، إلى جانب إعلان مزيد من المعلومات حول خطط التلقيح ضد الفيروس.

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