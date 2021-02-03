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مساعد وزير الخارجية للأمن الدولي يستقبل المنسق المُقيم الجديدة للأمم المتحدة بالقاهرة

06:45 م الأربعاء 03 فبراير 2021
مساعد وزير الخارجية للأمن الدولي يستقبل المنسق المُقيم الجديدة للأمم المتحدة بالقاهرة

وزارة الخارجية المصرية

وكالات

استقبل السفير علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، اليوم الأربعاء، المنسق المقيم الجديدة للأمم المتحدة بالقاهرة إيلينا بانوفا، وذلك لتقديم صورة من أوراق اعتمادها، حيث أعربت عن سعادتها باستلام مهامها الجديدة، وتطلعها للتعاون مع كافة وزارات وأجهزة الدولة المصرية في إطار عمل مكتب المنسق المقيم، والمنوط به الإشراف على عمل كافة الجهات الأممية في مصر.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن السفير رشدي رحب بالمنسق المقيم الجديدة، معربًا عن تطلع الجانب المصري للتنسيق الوثيق معها ومع مكتبها في إطار التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

واستعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها كافة أجهزة الدولة المعنية وأولويات العمل المصرية في هذا المجال.

من جانبها أشادت المنسق المقيم الجديدة بعدد من المبادرات المصرية التنموية، واتفق الجانبان في ختام المقابلة على تكثيف التنسيق خلال المرحلة المقبلة في إطار عملية إعداد إطار التعاون الأممي مع مصر للأعوام الخمس المقبلة.

وزارة الخارجية المصرية علاء رشدي مساعد وزير الخارجية للأمن الدولي الأمم المتحدة

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