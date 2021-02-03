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الصحة العالمية: حصيلة ضحايا كورونا الأسبوع الماضي تتجاوز 96 ألف

11:48 ص الأربعاء 03 فبراير 2021
الصحة العالمية: حصيلة ضحايا كورونا الأسبوع الماضي تتجاوز 96 ألف

منظمة الصحة العالمية

جنيف - أ ش أ
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا تجاوزت الأسبوع الماضي 96 ألف شخص، ليصبح أكبر عدد من الوفيات منذ تفشي الوباء.
وذكرت المنظمة -في نشرتها الوبائية الأسبوعية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- أن عدد الإصابات الجديدة بالمرض لا يزال منخفضا للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تم في الأسبوع الماضي تسجيل نحو 3.7 مليون إصابة جديدة أي أقل بمقدار 13% مما كان عليه في الأسبوع قبل الماضي.
وأشارت إلى أن إجمالي حصيلة ضحايا الوباء تتجاوز حاليا 2.2 مليون شخص، فيما تجاوز العدد الإجمالي للمصابين بالمرض منذ تفشي الوباء 102 مليون شخص.
وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم قد قال - في وقت سابق اليوم - إن النزعة القومية في توزيع لقاحات الوقاية من "كوفيد-19" تضر الجميع وإن ضعف التعاون بين الدول يمثل حاجزا رئيسيا أمام تحقيق التوزيع اللازم للتطعيم على مستوى العالم لإنهاء الجائحة.

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منظمة الصحة العالمي فيروس كورونا جنيف

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