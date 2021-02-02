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رئيس بعثة "يونيتامس" يتطلع إلى العمل مع السودان لتحقيق أهدافه

11:41 م الثلاثاء 02 فبراير 2021
رئيس بعثة "يونيتامس" يتطلع إلى العمل مع السودان لتحقيق أهدافه

فولكر بيرتس

السودان - (أ ش أ)

أعرب المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس، عن تطلعه إلى العمل مع السلطات الانتقالية وشعب السودان، لافتًا إلى أنه تم إنشاء البعثة لتحقيق أهداف السودان في التحول الديمقراطي والسلام والانتعاش الاقتصادي.

وذكرت بعثة "يونيتامس"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن بيرتس، وصل إلى الخرطوم اليوم، لتولي مهامه، وكإجراء احترازي للسلامة، سيبقى في الحجر الصحي لمدة 7 أيام للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، قبل بدء جدول اجتماعات مع السلطات السودانية والشركاء والزملاء، مشيرًا إلى أن المُمثل الخاص للأمين العام، يتطلع إلى العمل مع أسرة الأمم المتحدة وشركائها على نطاق واسع في دعم الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في السودان، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2524.

وأوضح البيان أن بيرتس قبل تعيينه، شغل منصب الرئيس التنفيذي ومدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، وعمل قبلها في منصب كبير مستشاري المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا، كما أنه حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة "دويسبورغ" في ألمانيا، وهو يجيد الألمانية والإنجليزية والعربية.

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فولكر بيرتس بعثة يونيتامس السودان

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